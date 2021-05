onjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième vidéo de présentation en de: On se rejoint directement à lasur l'ile de Caléis - Une faune et une flore fourmillante nous y attends, avec de nombreux nouveauxà Capturer! (en clichés)Dans cette épisode nous aurons également l'occasion de découvrir l'utilisation deset de la fonctionpour faire danser les Pokémons sauvage grâce àde Pokémonqui va nous faire part de ses découvertes!- CHAPITRES:00:00 Expédition Grantarbre avec COlDY!00:38 Générique01:08 Expédition Jungle Grantarbre05:43 Retour au Labo: Évaluation09:15 LevelUP! Niveau 2 - Fleurs de Crysta10:36 Expédition Jungle de Nuit!15:50 Retour au Labo: Évaluation19:21 Orbe Lumineuse Obtenue !21:13 Nouvelles Îles Débloqués !22:17 Todd (Snap N64) Nouvelle Fonctionnalité: Mélodie !23:24 Expédition Nocturne: Niveau 2 (Phyllali)28:47 Retour au Labo: Évaluation31:52 Récapitulatif & Teasing: https://youtu.be/Z2z4qXkoPGU: https://youtu.be/FL5iX1WML7E- Dans l': Nous irons enfin découvrir les environnements maritimes () et probablement pouvoir prendre photos par la suite sous l'océan!------