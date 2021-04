onjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation en avant première de: On démarre l'Aventure avec le tout début du jeu - Cinématique, Présentation des protagonistes, Acquisition du matériels et nous apprenons à, ensuite nous partirons pour notre toute première- CHAPITRES:00:00 Intro/Clip01:18 Bienvenue, présentation du jeu!03:55 Choix du Personnage04:45 Début du jeu (Cinématique)07:56 Arrivé au laboratoire (on obtient l’appareil photo)09:27 Premier Shoott! (Tutoriel Gameplay)13:32 Évaluation & Album Photos17:39 On est prêt - On part! (Cinématique)19:01 Première Exploration! (Gameplay)23:12 Retour au Labo - évaluation & récompenses30:00 Prof.Miroir & Rita nous donnent d’autres conseils30:40 Menu & Options31:36 Nouvel Fonctionnalité: Le Radar!34:09 Seconde Expédition!38:45 Résultats rapide & Comparaison41:42 LEVELUP! « Niveau 2 »42:24 On en apprend plus sur la Légende des Pokémon « Luminescents »43:36 Récapitulatif & Teasing- Dans l': Nous irons découvrir les environnements de nuits et ce que cela amène en plus en terme de découverte et de, puis nous irons découvrir de nouveaux environnements, dont la possibilité d'aller notamment sous------