MES PETITS ARTICLES

Il y a des jeux auquel vous avez joué en coop local avec un ami ? Moi je me souviens tout particulièrement de l'adaptation du Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi. Quel jeu légendaire !Le jeu qui prouve qu'on peut faire une excellente adaptation d'un excellent film.Le jeu est beau, à des niveaux intéressants, à un super gameplay avec une évolution des personnages et surtout il a un excellent mode coop à deux en local !J'ai adoré le parcourir avec mes potes :combattre le roi des morts qui t'envoyer ses légions, aider les Ent à déloger Saroumane ou encore défendre Minas tirith (certainement l'une de mes missions préférées et tellement épique en coop)Encore une fois quel jeu légendaire ! Un remaster HD ou une nouvelle adaptation sivouplait ?Au passage je vous partage 2 liens menant respectivement vers une petite rétrospective sur les jeux seigneur des anneaux que j'ai réalisée il y a quelques années et une vidéo où je parle du multijoueur en local.Bon visionnage et n'hésitez pas à liker et à vous abonnez pour me soutenir.Seigneur des anneauxLe multijoueur local