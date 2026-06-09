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Le bon vieux CO-OP local
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Il y a des jeux auquel vous avez joué en coop local avec un ami ? Moi je me souviens tout particulièrement de l'adaptation du Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi. Quel jeu légendaire !

Le jeu qui prouve qu'on peut faire une excellente adaptation d'un excellent film.

Le jeu est beau, à des niveaux intéressants, à un super gameplay avec une évolution des personnages et surtout il a un excellent mode coop à deux en local !

J'ai adoré le parcourir avec mes potes :

combattre le roi des morts qui t'envoyer ses légions, aider les Ent à déloger Saroumane ou encore défendre Minas tirith (certainement l'une de mes missions préférées et tellement épique en coop)

Encore une fois quel jeu légendaire ! Un remaster HD ou une nouvelle adaptation sivouplait ?

Au passage je vous partage 2 liens menant respectivement vers une petite rétrospective sur les jeux seigneur des anneaux que j'ai réalisée il y a quelques années et une vidéo où je parle du multijoueur en local.

Bon visionnage et n'hésitez pas à liker et à vous abonnez pour me soutenir.

Seigneur des anneaux



Le multijoueur local

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    posted the 09/06/2026 at 09:40 AM by ozyxp
    comments (1)
    bennj posted the 09/06/2026 at 09:55 AM
    Rien à voir mais ne pas avoir de coop en local splitscreen sur les version PC de Halo Campagn Evolved et Gears eDay alors que c'est présent sur les versions consoles ca me fout grave les nerfs
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