Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
profile
totenteufel
9
Likes
Likers
totenteufel
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 445
visites since opening : 831883
totenteufel > blog
Un petit aperçu d'une mission de Modern Warfare 4 (2026)

Petite vibe MW3 de 2011, graphiquement c'est propre.

Seulement 24h après son reveal Call of Duty: Modern Warfare 4 édition Vault est déjà N°1 des précommandes des jeux playstation. (109.99 euros)

Les utilisateurs de Discord Nitro pourraient bénéficier d'un accès anticipé à la bêta de Modern Warfare 4.
    tags : paris call of duty mw4
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/11/2026 at 10:43 PM by totenteufel
    comments (3)
    ravyxxs posted the 08/12/2026 at 01:19 AM
    Seulement 24h après son reveal Call of Duty: Modern Warfare 4 édition Vault est déjà N°1 des précommandes des jeux playstation. (109.99 euros)

    Et après ça s'étonne que SONY vous carotte sous son giron Playstation, regarde moi cette bande de vache à lait bien riche n pognon ! Je vous ferais tout aussi les poches

    Les gars ont rien retenu de l'année dernière, mais vient que je baisse mon froc pour le nom "MW". C'est vrai que le 3 dernièrement était SUUUUPER

    109 BALLES !! En digital....le tout sans vaseline
    burningcrimson posted the 08/12/2026 at 03:16 AM
    ravyxxs +1
    taiko posted the 08/12/2026 at 05:21 AM
    Ce teaser refroidir complètement je trouve. Ce montage...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo