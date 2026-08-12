Petite vibe MW3 de 2011, graphiquement c'est propre.
Seulement 24h après son reveal Call of Duty: Modern Warfare 4 édition Vault est déjà N°1 des précommandes des jeux playstation. (109.99 euros)
Les utilisateurs de Discord Nitro pourraient bénéficier d'un accès anticipé à la bêta de Modern Warfare 4.
posted the 08/11/2026 at 10:43 PM by totenteufel
Et après ça s'étonne que SONY vous carotte sous son giron Playstation, regarde moi cette bande de vache à lait bien riche n pognon ! Je vous ferais tout aussi les poches
Les gars ont rien retenu de l'année dernière, mais vient que je baisse mon froc pour le nom "MW". C'est vrai que le 3 dernièrement était SUUUUPER
109 BALLES !! En digital....le tout sans vaseline