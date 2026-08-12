Petite vibe MW3 de 2011, graphiquement c'est propre.Seulement 24h après son reveal Call of Duty: Modern Warfare 4 édition Vault est déjà N°1 des précommandes des jeux playstation. (109.99 euros)Les utilisateurs de Discord Nitro pourraient bénéficier d'un accès anticipé à la bêta de Modern Warfare 4.