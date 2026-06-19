Salut la famille GK !Ça n'a pas été facile mais voici mon top 10 de jeux sur la PlayStation 2 ! Et toi, c'est quoi tes jeux préférés ?Bon visionnage.On n'oublie pas le like et le partage pour la force.Abonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh