Prêt pour une nouvelle partie ?
profile
ozyxp
4
Likes
Likers
ozyxp
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 170
visites since opening : 279803
ozyxp > blog
all
Mon TOP10 de jeux sur PS2 !
Salut la famille GK !

Ça n'a pas été facile mais voici mon top 10 de jeux sur la PlayStation 2 ! Et toi, c'est quoi tes jeux préférés ?


Bon visionnage.

On n'oublie pas le like et le partage pour la force.

Abonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !


TOP 10 PS2






BONUS


LET'S PLAY COOP RE5








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/19/2026 at 05:31 PM by ozyxp
    comments (2)
    choroq posted the 06/19/2026 at 08:56 PM
    top sympa, FFX j'ai aussi adoré, malgré que peu aime, l'histoire pas ma préféré, mais l’ensemble est incroyable, le blitzball surement un des rares jeux secondaire FF que j'ai terminé + le boss ultime que j'ai galéré (sauf si tu abuses de yojimbo). Kindgom j'ai fait que le un ( le deux partiellement), et je me rappel tellement du 1, avec pareil le combat Sephiroth juste sublime.
    Manque Xenosaga dans le top, et surement gran turismo pour ma part, avec le ssx premier du nom qui m'a juste scotché à l'époque. Enfin la série ChoroQ,mais là c'est mon délire perso. A oui, peut être aussi le metal gear 2 (pas fait le 3 qui a l'air top).
    Tekken un classique, et Jak top aussi (mais pareil fait que le 1).
    Bon il doit y avoir tellement que j'ai envie dans mon top dix, que c'est juste trop dure.
    momotaros posted the 06/19/2026 at 10:11 PM
    Très dur de faire un top 10 de cette console, je vais lâcher 10 jeux qui m'ont marqué dessus (pas forcément d'ordre)

    MGS3
    Tenchu 3
    FFX
    Silent Hill 2
    Castlevania Curse of Darkness
    Onimusha Dawn of Dreams
    Champions Return to Arms
    Hokuto no Ken : Shinpan no Sōsōsei Kengō Retsuden
    Tekken 5
    Street Fighter 3.3
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo