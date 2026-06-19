Salut la famille GK !
Ça n'a pas été facile mais voici mon top 10 de jeux sur la PlayStation 2 ! Et toi, c'est quoi tes jeux préférés ?
Bon visionnage.
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TOP 10 PS2
BONUS
LET'S PLAY COOP RE5
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posted the 06/19/2026 at 05:31 PM by ozyxp
Manque Xenosaga dans le top, et surement gran turismo pour ma part, avec le ssx premier du nom qui m'a juste scotché à l'époque. Enfin la série ChoroQ,mais là c'est mon délire perso. A oui, peut être aussi le metal gear 2 (pas fait le 3 qui a l'air top).
Tekken un classique, et Jak top aussi (mais pareil fait que le 1).
Bon il doit y avoir tellement que j'ai envie dans mon top dix, que c'est juste trop dure.
MGS3
Tenchu 3
FFX
Silent Hill 2
Castlevania Curse of Darkness
Onimusha Dawn of Dreams
Champions Return to Arms
Hokuto no Ken : Shinpan no Sōsōsei Kengō Retsuden
Tekken 5
Street Fighter 3.3