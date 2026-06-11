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Le Resident Evil le plus FUN en coop !
Salut la famille GK !

Resident Evil 5 est l'un des meilleurs jeux en coopération que j'ai joué de ma vie et encore aujourd'hui il est très fun. Vous êtes d'accord ?


Bon visionnage.

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LET'S PLAY RE5 EN COOP






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    posted the 06/11/2026 at 03:37 PM by ozyxp
    comments (2)
    mibugishiden posted the 06/11/2026 at 04:20 PM
    J'aurais pensé a RE Outbreak plutôt.
    22 posted the 06/11/2026 at 05:14 PM
    Outbreak se joue a 2 en local ??
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