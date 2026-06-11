Salut la famille GK !Resident Evil 5 est l'un des meilleurs jeux en coopération que j'ai joué de ma vie et encore aujourd'hui il est très fun. Vous êtes d'accord ?Bon visionnage.On n'oublie pas le like et le partage pour la forceAbonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh