Salut la famille GK !
Resident Evil 5 est l'un des meilleurs jeux en coopération que j'ai joué de ma vie et encore aujourd'hui il est très fun. Vous êtes d'accord ?
Bon visionnage.
On n'oublie pas le like et le partage pour la force
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LET'S PLAY RE5 EN COOP
BONUS
MA COLLECTION PS5 2026
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posted the 06/11/2026 at 03:37 PM by ozyxp