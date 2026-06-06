Cette saison, le pouvoir n'est pas inné, il est acquis. L'île a été réassemblée avec des versions revisitées de points d'intérêt familiers sur une toute nouvelle carte qui sortira en milieu de chapitre : la Côte brisée.La map:Trouvez un esprit, extrayez-le et collectez-le.Les esprits avec de nouvelles compétences sont partout sur la nouvelle île et tout le monde les veut. Trouvez-en un lors d'une de vos partie et extrayez-le pour l'ajouter à votre collection. Emmenez-les dans vos prochaines parties pour obtenir leurs pouvoirs dès le premier saut ! Certains peuvent vous entourer d'un bouclier, vous rendre temporairement invisible ou vous conférer un puissant bonus de dégâts. Les esprits rares peuvent complètement changer le cours d'une partie.Nouveau Passe de combat + Bonus de la semaine de lancementObtenez le Passe de combat pour 800 V-bucks ou avec le Club de Fortnite et déverrouillez instantanément la tenue Le Gardien, une tenue de robot personnalisable piloté par un esprit. Plus vous collectez d'esprits, plus vous pouvez personnaliser la tenue.Montez en niveau pour obtenir des récompenses bonus comme la mascotte canine (John Wick), les baskets cubiques noires et des tenues comme Wolfe, Cluster, PJ Heatwave et John Wick (crayonné).Un outil spécial:Un nouvel arsenal est disponible cette saison, avec le pistolet préféré de John Wick et le fusil d'assaut lourd du Voyageur noir. Glissez plus vite que vous ne courez avec les glisseurs des Sept et faites des triples sauts depuis des pierres de choc. Déplacez-vous comme si l'île vous devait quelque chose.Voici ce qui vous attend lors de votre prochaine partie :