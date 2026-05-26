il faut le dire, la map de cette épisode est vraiment phénoménale en terme de fidélité et de diversité. Elle enterre littéralement tout les épisodes précédents.Vraiment dommage qu'ils n'aient pas trouvé un moyen technique de restituer l'énergie de Tokyo, avec une foule animée aux passages piétons, etc.On se doute qu'ils ne laisseront pas les joueurs buter des civils, c'est un jeu tout public, mais ils auraient très bien pu trouver un système comme ils le font avec les animaux. Essayer de foncer sur une vache dans le jeu par exemple, elle vous esquivera toujours. Il aurait fallu faire pareil avec des foules d'humains. D'autant plus dommage qu'il y a des foules énormes aux abords des festivals ou derriere des barrières en ville, donc les PNJ sont bien présent en masse, juste mal dispersés