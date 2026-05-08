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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201
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aeris201 > blog
Tomodachi Life : 3.8 millions de ventes en deux semaines
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    posted the 05/08/2026 at 06:43 AM by aeris201
    comments (7)
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:04 AM
    Il est sûrement déjà rentable rien qu'avec le premierr million.
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 07:08 AM
    Je rappel que celui sur 3DS s’est vendu à 6 millions au total

    Donc cet épisode Switch a deja fait les 2/3 des ventes 3DS
    kikoo31 posted the 05/08/2026 at 07:31 AM
    6 millions minimum en revanche j'attends de vrai chiffre pas d'un lambda twitter
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 07:41 AM
    kikoo31 Je viens de mettre a jour l’article.
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:51 AM
    aeris201 le parc n'est pas le même.
    nemaydu69 posted the 05/08/2026 at 08:09 AM
    cyr rentable à 10 000 je dirai ????
    thauvinho posted the 05/08/2026 at 08:45 AM
    nemaydu69 Clairement
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