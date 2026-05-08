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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris201
> blog
Tomodachi Life : 3.8 millions de ventes en deux semaines
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link49
posted the 05/08/2026 at 06:43 AM by
aeris201
comments (
7
)
cyr
posted
the 05/08/2026 at 07:04 AM
Il est sûrement déjà rentable rien qu'avec le premierr million.
aeris201
posted
the 05/08/2026 at 07:08 AM
Je rappel que celui sur 3DS s’est vendu à 6 millions au total
Donc cet épisode Switch a deja fait les 2/3 des ventes 3DS
kikoo31
posted
the 05/08/2026 at 07:31 AM
6 millions minimum en revanche j'attends de vrai chiffre pas d'un lambda twitter
aeris201
posted
the 05/08/2026 at 07:41 AM
kikoo31
Je viens de mettre a jour l’article.
cyr
posted
the 05/08/2026 at 07:51 AM
aeris201
le parc n'est pas le même.
nemaydu69
posted
the 05/08/2026 at 08:09 AM
cyr
rentable à 10 000 je dirai ????
thauvinho
posted
the 05/08/2026 at 08:45 AM
nemaydu69
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Donc cet épisode Switch a deja fait les 2/3 des ventes 3DS