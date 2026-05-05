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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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aeris353 > blog
[Switch 2] Nintendo va proposer un bundle avec Pokemon Pokopia
Nintendo va sortir un pack Pokémon Pokopia Switch 2 pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande le 5 juin, date anniversaire de la console

Il y aura t-il une annonce similaire pour les autres territoires ?

https://nintendoeverything.com/pokemon-pokopia-nintendo-switch-2-bundle-announced-for-australia-and-new-zealand/
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    posted the 05/05/2026 at 05:41 AM by aeris353
    comments (5)
    jeanouillz posted the 05/05/2026 at 05:46 AM
    Quand je vois l'engouement en ligne, tout le monde qui se précipite sur la Switch 2 pour ce jeu et Tomodachi... ils auraient dû faire ce bundle dès la sortie du jeu et partout dans le monde!
    Bref, opportunité raté
    cyr posted the 05/05/2026 at 06:15 AM
    jeanouillz rien ne garantie un succès a l'avance. Il on étais prudent. Et essaye de se rattraper visiblement.
    rocan posted the 05/05/2026 at 08:02 AM
    Un bundle... En Australia et NZ ? Pourquoi seulement ces territoires ?
    zephon posted the 05/05/2026 at 08:05 AM
    jeanouillz plusieurs enseigne dont Micromania offraient le jeu pour l'achat d'une switch nue, puis vendre les 2 séparément ça rapporte plus pour big n
    kidicarus posted the 05/05/2026 at 08:13 AM
    rocan y a de forte chance que ça arrive chez nous vu que l'Océanie fait partie de la zone euro chez Nintendo, du moins si ça n'a pas changé.
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