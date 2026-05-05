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name :
Pokemon Pokopia
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
simulation et gestion
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aeris353
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aeris353
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[Switch 2] Nintendo va proposer un bundle avec Pokemon Pokopia
Nintendo va sortir un pack Pokémon Pokopia Switch 2 pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande le 5 juin, date anniversaire de la console
Il y aura t-il une annonce similaire pour les autres territoires ?
https://nintendoeverything.com/pokemon-pokopia-nintendo-switch-2-bundle-announced-for-australia-and-new-zealand/
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posted the 05/05/2026 at 05:41 AM by
aeris353
comments (
5
)
jeanouillz
posted
the 05/05/2026 at 05:46 AM
Quand je vois l'engouement en ligne, tout le monde qui se précipite sur la Switch 2 pour ce jeu et Tomodachi... ils auraient dû faire ce bundle dès la sortie du jeu et partout dans le monde!
Bref, opportunité raté
cyr
posted
the 05/05/2026 at 06:15 AM
jeanouillz
rien ne garantie un succès a l'avance. Il on étais prudent. Et essaye de se rattraper visiblement.
rocan
posted
the 05/05/2026 at 08:02 AM
Un bundle... En Australia et NZ ?
Pourquoi seulement ces territoires ?
zephon
posted
the 05/05/2026 at 08:05 AM
jeanouillz
plusieurs enseigne dont Micromania offraient le jeu pour l'achat d'une switch nue, puis vendre les 2 séparément ça rapporte plus pour big n
kidicarus
posted
the 05/05/2026 at 08:13 AM
rocan
y a de forte chance que ça arrive chez nous vu que l'Océanie fait partie de la zone euro chez Nintendo, du moins si ça n'a pas changé.
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Bref, opportunité raté