Bip Bip tout le mondeEn regardant sur le store islandais (Microsoft), le jeu est bien listé dans l'onglet "coming soon" donc achetableEn convertion (de la couronne islandaise vers l'euro) cela donne la somme de 19,47 euros au lieu des 29.99 euros store FrançaisSTORE ISLANDAIS = PAYEMENT CB sans VPNComme si vous achetiez sur le marché Francais, à voir cependant avec votre banque car il peut y avoir quelques euros de taxes, ou pas (je suis au Credit Agricole et c'est dans les 2/3 euros pour cette somme normalement).MOUSE: P.I. For Hire est Xbox Play Anywhere.Bon jeu à vous !https://www.microsoft.com/en-is/store/coming-soon/games/xboxAdresse pays, indiquer France: Frakkland - et traduire les infos a renseigner google translateDescription :MOUSE: P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne débordant d'action qui s'inspire des cartoons des années 30. Son animation rétro en noir et blanc est dessinée à la main, image par image, afin d'offrir une esthétique vintage saisissante. Naviguez entre les couches de corruption dans cette histoire de détective passionnante aux aspects de film noir, avec des environnements dynamiques à explorer, une bande originale jazz orchestrale ainsi qu'un arsenal bien chargé d'armes cartoon et de bonus destructeurs.