L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
ATARI reviendra
profile
MOUSE
3
Likers
name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
rogeraf
0
Like
Likers
rogeraf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 15
visites since opening : 23379
rogeraf > blog
Bon Plan pour MOUSE: P.I. For Hire (PC-XBOX / Store Islandais)
Bip Bip tout le monde

En regardant sur le store islandais (Microsoft), le jeu est bien listé dans l'onglet "coming soon" donc achetable

En convertion (de la couronne islandaise vers l'euro) cela donne la somme de 19,47 euros au lieu des 29.99 euros store Français

STORE ISLANDAIS = PAYEMENT CB sans VPN

Comme si vous achetiez sur le marché Francais, à voir cependant avec votre banque car il peut y avoir quelques euros de taxes, ou pas (je suis au Credit Agricole et c'est dans les 2/3 euros pour cette somme normalement).

MOUSE: P.I. For Hire est Xbox Play Anywhere.

Bon jeu à vous !

https://www.microsoft.com/en-is/store/coming-soon/games/xbox

Adresse pays, indiquer France: Frakkland - et traduire les infos a renseigner google translate

Description :

MOUSE: P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne débordant d'action qui s'inspire des cartoons des années 30. Son animation rétro en noir et blanc est dessinée à la main, image par image, afin d'offrir une esthétique vintage saisissante. Naviguez entre les couches de corruption dans cette histoire de détective passionnante aux aspects de film noir, avec des environnements dynamiques à explorer, une bande originale jazz orchestrale ainsi qu'un arsenal bien chargé d'armes cartoon et de bonus destructeurs.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/15/2026 at 09:43 AM by rogeraf
    comments (5)
    piratees posted the 04/15/2026 at 09:56 AM
    pareil pour ce jeu 20€ au lieu de 30€ chez nous

    https://www.xbox.com/is-IS/games/store/aphelion-day-one-edition/9ntv454b41k4
    rogeraf posted the 04/15/2026 at 10:12 AM
    piratees oui il y a des bons plans mais pas tous les jeux. Il y a aussi le store Hongrois qui est accessible sans VPN et le store Norvégien
    linkstar posted the 04/15/2026 at 10:36 AM
    Super bon plan, merci pour le tips
    skuldleif posted the 04/15/2026 at 10:49 AM
    bien ouej , perso ca sera 16€ mais bien ouej

    "il peut y avoir quelques euros de taxes, ou pas (je suis au Credit Agricole et c'est dans les 2/3 euros pour cette somme normalement)."

    rogeraf utilise revolut
    rogeraf posted the 04/15/2026 at 12:54 PM
    skuldleif revolut, bon à savoir
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo