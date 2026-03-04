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Journal de bord + mon jeu du moment !
JOURNAL DE BORD
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Bienvenue pour un nouveau Journal de Bord : mon résumé de l'actualité vidéoludique. Le moyen d'analyser et revenir sur une petite sélection d'annonce et d'en débattre dans la bonne humeur.

Au programme :

- CRIMSON DESERT
- RUMEUR CODE VERONICA
- RUMEUR OCARINA OF TIME
- LE DLSS 5
- THE WITCHER 3 DLC
- LE PRIX DE LA PS5

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.


JOURNAL DE BORD N°7





En moment j'ai entamé le fameux GOTY 2025 : Clair Obscur Expédition 33 qui me faisait envie depuis sa première annonce.

Je suis conquis par le système de combat, ebloui par la pâte graphique et artistique et juste effaré par la qualité de l'OST et le nombre de musique pour les combats

Vraiment le travail réalisé est fou et je n'en suis qu'au début (j'ai retrouvé Maelle qui a rejoint le groupe)

Vous avez pensé quoi ?

Voici mon let's play et pour les intéressés je joue au jeu les soirs à partir de 21h00 sur Twitch.

N'hésitez à venir faire un coucou et à me follow : ambiance sympa garantie !

https://www.twitch.tv/ozyxp


LET'S PLAY CLAIR OBSCUR EXPEDITION 33





Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    posted the 04/03/2026 at 09:21 AM by ozyxp
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