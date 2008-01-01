LET'S PLAY DETENTE

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !On se retrouve pour un Let's Play détente (et horrifique !) sur Resident Evil Requiem.Au programme des rideaux troll, des patates de forain et des femmes de ménage hardcore... vous êtes pas prêt !Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la force !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh