LET'S PLAY DETENTE
Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
On se retrouve pour un Let's Play détente (et horrifique !) sur Resident Evil Requiem.
Au programme des rideaux troll, des patates de forain et des femmes de ménage hardcore... vous êtes pas prêt !
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
On n'oublie pas le like et le partage pour la force !
LET'S PLAY RESIDENT EVIL REQUIEM
BONUS
REACT PUB DE JEUX VIDÉOS
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posted the 03/28/2026 at 05:32 PM by ozyxp