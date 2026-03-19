Les rivalités s'embrasent dans la nouvelle saison de Fortnite Battle RoyaleLes couteaux sont tirés dans la nouvelle saison de Battle Royale : Fortnite Rivalités.Rejoignez le camp de la Fondation ou le camp du Roi des glaces et menez votre camp à la victoire pour déverrouiller de nouvelles armes, de nouveaux objets et de nouvelles récompenses au fil de la saison. À la fin de la saison, le camp victorieux déterminera la récompense ultime : tous les détenteurs du Passe de combat déverrouilleront soit la tenue La Fondation (isothermique), soit la tenue Roi des glaces algide exalté.Rendez coup pour coup avec le nouveau gameplay de Rivalités : affrontez un autre joueur en combat singulier et faites-en votre rival. Remportez des rivalités pendant une partie pour marquer des points pour votre camp et remporter des crédits Rival que vous pouvez échanger contre des avantages, de puissantes armes et de l'EXP.Gagnez des niveaux pour recevoir des récompenses bonus telles que la mascotte Prince des glaces, les chaussures Givresemelles du Roi des glaces ainsi que plusieurs tenues dont L'Institution (reforgée), Julie de l'Élite et Bugs Bunny.Utilisez le système de paiement d'Epic pour acheter des V-bucks à échanger contre le Passe de combat ou pour vous abonner au Club de Fortnite et récupérez 20% du prix en récompenses Epic. Disponible au moment du paiement sur iOS, sur navigateur ou sur PC via l'Epic Games Store, ainsi que sur Google Play aux États-Unis.Prenez part à la rivalitéExplorez des lieux comme le Sanctuaire sempiternel, le Fort frisson et le Territoire ténébreux plus facilement que jamais grâce à de nouveaux objets de déplacement : la grenade de surcharge et le déployeur de tyrolienne.Le butin de la saison 2 a été presque entièrement renouvelé par rapport à celui de la saison 1. Découvrez de nouvelles récompenses telles que le fusil de tireur d'élite Vector 7, les gantelets du Roi des glaces et le fusil à pompe à recharge chaotique.Prenez le volant du bus de combat avant de sauter et remportez de l'EXP pour toute l'équipe.Gravissez les échelons des classements web pour remporter une carte graphique : Remportez des rivalités pour grimper dans le classement mondial sur showdown.fortnite.com. Remportez des chaussures, des pioches, une emote et des émoticônes, et tentez de gagner une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition, une console PlayStation 5 et des produits dérivés de Fortnite.Bientôt disponible - Les rivalités s'intensifient dans l'arène : Le 9 avril, , le mode Arènes, un nouveau mode classé avec constructions uniquement, mettra à l'épreuve vos talents en combat rapproché. Défiez vos amis en combat singulier ou affrontez 16 joueurs en duo ou en solo dans une compétition toutes rondes.Nouveau Passe de combat + Bonus de la semaine de lancementObtenez le Passe de combat pour 800 V-bucks ou grâce au Club de Fortnite pour déverrouiller automatiquement la tenue Roi des glaces exalté. Procurez-vous le Passe avant le 27 mars à 4h59 (CET) et vous recevrez également le style bonus La Fondation (furtivité) et ses accessoires, exclusifs à la semaine de lancement.Pour plus d'informations sur les nouveautés de cette saison, consultez les notes de mise à jour. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez également télécharger Fortnite sur les appareils Android dans le monde entier en passant par Google Play. Consultez notre annonce à ce sujet pour découvrir comment obtenir la nouvelle tenue Yeddy.Collab Games of Throne le 20 mars- DAENERYS TARGARYEN- JON SNOW- THE NIGHT KINGDaffy Duck & Lola Bunny seront rajoutés dans la boutique plus tard.