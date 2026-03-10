profile
Cyberpunk 2077
name : Cyberpunk 2077
platform : Xbox Series X
editor : Bandai Namco Games
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
zboubi480
zboubi480
articles : 5
visites since opening : 12436
zboubi480 > blog
Cyberpunk 2077 dispo dans le Game Pass
Les nouveaux jeux continuent d’arriver dans le Xbox Game Pass. Après l’intégration de plusieurs gros titres ces dernières semaines comme Kingdom Come : Deliverance II, EA Sports F1 25 ou encore Planet of Lana 2, ce sont aujourd’hui 2 jeux qui vont rejoindre les différents catalogues.

Les nouveaux jeux du jour sont Construction Simulator et Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

Abonnements : Xbox Game Pass Premium et Xbox Game Pass Ultimate

Plateformes : Consoles & Cloud

Cyberpunk 2077 est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans la mégalopole de Night City, où vous incarnez un cyber-mercenaire qui livre un combat sans merci pour sa survie. Amélioré spécialement pour la next-gen et comprenant du contenu additionnel gratuit, personnalisez entièrement votre personnage et votre style de jeu en accomplissant des boulots, améliorez votre réputation et déverrouillez des améliorations. Les relations que vous nouerez et les choix que vous ferez auront un impact sur l’histoire et le monde qui vous entoure. C’est ici que se forgent les légendes.
Xboxygen - https://www.xboxygen.com/News/351072-xbox-game-pass-2-nouveaux-jeux-debarquent-aujourdhui-dont-cyberpunk-2077
    posted the 03/10/2026 at 12:22 PM by zboubi480
    comments (1)
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 12:37 PM
    ils auraient du le mettre play anywhere ahlala
    aussi the witcher 3

    l'impression que les efforts de MS sur ce sujet se hurtent a un mur sur les gros editeurs , meme EA qui a pourtant tout ses jeux sur le Gamepass avec l'ea play ne fait pas de play anywhere
