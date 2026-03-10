Les nouveaux jeux continuent d’arriver dans le Xbox Game Pass. Après l’intégration de plusieurs gros titres ces dernières semaines comme Kingdom Come : Deliverance II, EA Sports F1 25 ou encore Planet of Lana 2, ce sont aujourd’hui 2 jeux qui vont rejoindre les différents catalogues.



Les nouveaux jeux du jour sont Construction Simulator et Cyberpunk 2077.



Cyberpunk 2077



Abonnements : Xbox Game Pass Premium et Xbox Game Pass Ultimate



Plateformes : Consoles & Cloud



Cyberpunk 2077 est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans la mégalopole de Night City, où vous incarnez un cyber-mercenaire qui livre un combat sans merci pour sa survie. Amélioré spécialement pour la next-gen et comprenant du contenu additionnel gratuit, personnalisez entièrement votre personnage et votre style de jeu en accomplissant des boulots, améliorez votre réputation et déverrouillez des améliorations. Les relations que vous nouerez et les choix que vous ferez auront un impact sur l’histoire et le monde qui vous entoure. C’est ici que se forgent les légendes.