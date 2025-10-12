Prêt pour une nouvelle partie ?
COLLECTION : Un petit tour dans la saga Resident Evil...
LA COLLECTION
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose de plonger droit dans ma collection de jeux vidéos et plus particulièrement sur la serie Resident Evil que j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris.

La saga c'est beaucoup diversifié et ça va être l'occasion de vous montrer de jolies pièces.

C'est une vidéo en 2 parties. Je viens de sortir la deuxième mais la première est également dans cet article.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !


COLLECTION RESIDENT EVIL (PART2)






BONUS


COLLECTION RESIDENT EVIL (PART1)








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 12/10/2025 at 05:04 PM by ozyxp
