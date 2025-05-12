Encore bordel encore cette année une icône nous quitte .carry Hiroyuki tagawa ,l'acteur japonais,très connu et notamment interpréte de Shang Tsung dans mortal kombat ,ainsi que des film comme le dernier empereur est décédé à l'âge de 75 ans.
Ça mort n'as été détaillé.
RIP la légende il jouait trop bien les méchants.
En plus c'était un excellent acteur, et on pouvait le voir aussi dans The Man in The High Castle.
Parti vers de meilleurs horizons.
Rip.
C'était un très bon méchant !!!!
Si il a eu un arrêt cardiaque ou AVC.
Tu seras le prochain !!!!
Rip