Shang Tsung nous a quitté
Encore bordel encore cette année une icône nous quitte .carry Hiroyuki tagawa ,l'acteur japonais,très connu et notamment interpréte de Shang Tsung dans mortal kombat ,ainsi que des film comme le dernier empereur est décédé à l'âge de 75 ans.
Ça mort n'as été détaillé.
RIP la légende il jouait trop bien les méchants.
    posted the 12/05/2025 at 05:31 PM by elicetheworld
    comments (7)
    adamjensen posted the 12/05/2025 at 05:38 PM
    J'ai vu ca tout à l'heure sur X, ca fait chier.
    En plus c'était un excellent acteur, et on pouvait le voir aussi dans The Man in The High Castle.
    Parti vers de meilleurs horizons.
    toulia posted the 12/05/2025 at 05:41 PM
    Mortal Kombaaaat !!!
    Rip.
    draven86 posted the 12/05/2025 at 05:44 PM
    R.I.P
    C'était un très bon méchant !!!!
    ducknsexe posted the 12/05/2025 at 05:54 PM
    RIP l'artiste martial.
    k13a posted the 12/05/2025 at 06:09 PM
    C'était le choix parfait pour Shang Tsung, un très bon acteur.
    ravyxxs posted the 12/05/2025 at 06:23 PM
    Ça mort n'as été détaillé.

    Si il a eu un arrêt cardiaque ou AVC.
    yurius posted the 12/05/2025 at 06:32 PM
    Oh merde j'adorais cet acteur , il a marqué mon enfance ????
    Tu seras le prochain !!!!
    Rip
