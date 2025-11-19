ATARI reviendra
Ubi va reprendre sa cotation à la Bourse
Vers un retour à la normale pour le géant tricolore des jeux vidéo. Ce mercredi 19 novembre, Ubisoft a annoncé dans un communiqué que sa cotation reprendrait «au plus tard» vendredi «à l’ouverture des marchés», et communiquera ses résultats du premier semestre d’ici là

(le Figaro)

Fin du Suspens. Anno 117 vient de sortir, et aurait a priori de bonnes ventes pour l'instant pour Ubisoft
    posted the 11/19/2025 at 02:12 PM by rogeraf
    comments (5)
    magneto860 posted the 11/19/2025 at 02:26 PM
    J'y jouerai en complete edition perso, pas question de sortir 150 balles ou plus pour un jeu et ses scénarios additionnels.

    Ils nous refont un peu le coût de Starwars Outlaws je trouve, sur ce coup là.
    cyr posted the 11/19/2025 at 03:22 PM
    Ils on eu le temps d'arranger les chiffres?

    Bref va falloir qu'il se relance.
    rogeraf posted the 11/19/2025 at 03:54 PM
    cyr Je ne crois, mais vont pouvoir dire aux actionnaires dans la foulée que leur jeu se vend bien. De toute, façon un Breton ca survit toujours et ne coule jamais !
    rogeraf posted the 11/19/2025 at 04:00 PM
    cyr et puis moi qui suis archi, d'ailleurs qui habite a Montreuil (la ville d'Ubisoft), ils se sont payés de nouveaux immeubles à St Mandé en 2021, des nouveaux immeubles à Bordeaux aussi en 2018. Grosse acquisition d'un immeuble à Quebec complètement rénové vers 2010. Ah non tout ces investissements normalement c'est pas pour ce planter.
    cyr posted the 11/19/2025 at 04:49 PM
    rogeraf on c'est peut-être déjà croisé qui sait.

    Le croix de chevaux? Bus 127?
