Vers un retour à la normale pour le géant tricolore des jeux vidéo. Ce mercredi 19 novembre, Ubisoft a annoncé dans un communiqué que sa cotation reprendrait «au plus tard» vendredi «à l’ouverture des marchés», et communiquera ses résultats du premier semestre d’ici là
(le Figaro)
Fin du Suspens. Anno 117 vient de sortir, et aurait a priori de bonnes ventes pour l'instant pour Ubisoft
posted the 11/19/2025 at 02:12 PM by rogeraf
Ils nous refont un peu le coût de Starwars Outlaws je trouve, sur ce coup là.
Bref va falloir qu'il se relance.
