Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme et que votre semaine a bien débuté.Je vous propose en cette belle soirée un petit lets play détente sur ce bon vieux Resident Evil 5 !Cet opus malgré les critiques reste et restera toujours chère à mon cœur pour tout les moments de pure fun que j'ai passé dessus.J'ai eu le plaisir de le refaire en entier en live en coop online et il est toujours aussi fun et surtout avec le recul je me rends qu'il propose tout de même beaucoup d'environnements différents et encore aujourd'hui magnifique visuellement.Bref je vous laisse avec la vidéo qui est une petite partie de notre aventure que j'ai monté avec les meilleurs moments.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????