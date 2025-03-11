ATARI reviendra
rogeraf
rogeraf
rogeraf > blog
Arc Raiders : Roadmap 2025
Bonjour Raiders,

Apres un lancement réussi (même si les serveurs surchauffent, le jeu étant premier des ventes sur Steam). Les Devs d'Arc Raiders nous offre le suivi de leur jeu pour la fin d'année 2025

Novembre : North Line

Nouvelle carte Stella Montis
Événement communautaire débloqué
Nouveaux Arcs : Matriarch & Shredder
Nouveaux objets & nouvelles quêtes

Décembre : Cold Snap

Introduction de la neige en condition de jeu
Nouvel événement
Fenêtre de l’expédition (?)
Nouveau deck de Raider & nouvelles quêtes

Pas de date pour l'instant, on en saura plus dans les prochains jours et semaines les Devs nous en reparlerons. Bon jeu, rompez Raiders

    posted the 11/03/2025 at 10:45 AM by rogeraf
    comments (1)
    pcsw2 posted the 11/03/2025 at 10:57 AM
    Je me tâte a le prendre ce soir vue que beaucoup de retour sont très positifs.
