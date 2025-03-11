Bonjour Raiders,Apres un lancement réussi (même si les serveurs surchauffent, le jeu étant premier des ventes sur Steam). Les Devs d'Arc Raiders nous offre le suivi de leur jeu pour la fin d'année 2025Novembre : North LineNouvelle carte Stella MontisÉvénement communautaire débloquéNouveaux Arcs : Matriarch & ShredderNouveaux objets & nouvelles quêtesDécembre : Cold SnapIntroduction de la neige en condition de jeuNouvel événementFenêtre de l’expédition (?)Nouveau deck de Raider & nouvelles quêtesPas de date pour l'instant, on en saura plus dans les prochains jours et semaines les Devs nous en reparlerons. Bon jeu, rompez Raiders