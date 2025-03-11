Bonjour Raiders,
Apres un lancement réussi (même si les serveurs surchauffent, le jeu étant premier des ventes sur Steam). Les Devs d'Arc Raiders nous offre le suivi de leur jeu pour la fin d'année 2025
Novembre : North Line
Nouvelle carte Stella Montis
Événement communautaire débloqué
Nouveaux Arcs : Matriarch & Shredder
Nouveaux objets & nouvelles quêtes
Décembre : Cold Snap
Introduction de la neige en condition de jeu
Nouvel événement
Fenêtre de l’expédition (?)
Nouveau deck de Raider & nouvelles quêtes
Pas de date pour l'instant, on en saura plus dans les prochains jours et semaines les Devs nous en reparlerons. Bon jeu, rompez Raiders