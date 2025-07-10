Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
totenteufel > blog
Call of duty Black ops 6 the Haunting feat Jason / Predator


Jason (Nouvelle version)
Predator (Badlands et version classique)
Chucky
Tiffany







Événement : Pass événement Chucky (MP, ZM, WZ) (en saison)

Récompense incluse : arme de mêlée à tronçonneuse, camouflage d'arme citrouille phosphorescente

Envie de jouer ? Débloquez le Pass Événement Chucky pour débloquer des récompenses exclusives, dont les nouveaux Opérateurs Chucky et Tiff, ainsi que la terrifiante Tronçonneuse, arme de mêlée, et bien plus encore.






Côté Fortnite pour Halloween il y a plus de contenu :
- Ghostface
- Jason Voorhees
- Scooby-Doo
- Doja Cat
- Terrifier
- Black Phone
- Poppy Playtime (Skin de Huggy Wuggy pour le 23 octobre)
- R.E.P.O.
et d'autres

Pour le 9 octobre.
    posted the 10/07/2025 at 03:24 PM by totenteufel
