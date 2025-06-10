profile
Sonic Racing : CrossWorlds
name : Sonic Racing : CrossWorlds
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
jaysennnin
jaysennnin
jaysennnin > blog
Sonic Racing Crossworlds, le pack Minecraft en approche...


Jouez au jeu il est excellent
https://x.com/RaceCrossWorlds/status/1975230018709016723
    tynokarts
    posted the 10/06/2025 at 04:55 PM by jaysennnin
    comments (2)
    apollokami posted the 10/06/2025 at 06:27 PM
    Le jeu est bon même en solo? Il me fait de l'oeil mais l'aspect multi me rebute.
    fuji posted the 10/06/2025 at 06:37 PM
    Apollokami il est meme meilleur en solo qu'en multi je trouves, beaucoup de choses a débloquer , difficulté qui monte crescendo avec les rivaux a battre , jy ai déja joué 3 fois plus qu'a mario kart
