Salut la famille GK !On a tous regardé des publicités de jeux vidéo, mais certaines ont su se démarquer des autres pour leur créativité ou parfois leur folie...Je vous invite à découvrir ou redécouvrir des pubs de jeux vidéo avec moi datant pour certaines d'il y a plus 30 ans.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !Vous avez une pub qui vous a marqué ?BONUSVous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg