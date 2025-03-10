Salut la famille GK !
On a tous regardé des publicités de jeux vidéo, mais certaines ont su se démarquer des autres pour leur créativité ou parfois leur folie...
Je vous invite à découvrir ou redécouvrir des pubs de jeux vidéo avec moi datant pour certaines d'il y a plus 30 ans.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
Vous avez une pub qui vous a marqué ?
PUBS JEUX VIDÉO
BONUS
L'E3 2015 de SONY !
Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg
tags :
posted the 10/03/2025 at 05:52 PM by ozyxp