Les pubs de jeux vidéo à l'ancienne
Salut la famille GK !

On a tous regardé des publicités de jeux vidéo, mais certaines ont su se démarquer des autres pour leur créativité ou parfois leur folie...

Je vous invite à découvrir ou redécouvrir des pubs de jeux vidéo avec moi datant pour certaines d'il y a plus 30 ans.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

Vous avez une pub qui vous a marqué ?


PUBS JEUX VIDÉO






BONUS


L'E3 2015 de SONY !








Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !


Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg
