Salut la Famille !
Si vous ne savez pas trop quoi faire de votre soirée je vous propose de rejoindre mon live sur PRINCE OF PERSIA LES DEUX ROYAUMES version PS3 HD et de retourner un peu dans le passé...
Je re-découvre cet opus incroyable tout en chill avec d'autre passionné de JV.
Vous pouvez joindre l'aventure juste ici :
https://www.youtube.com/live/tRV_7RPHy9k?si=04B2u3vflvZaPVzy
Voici également mon Discord pour rejoindre d'autres passionnés de jeu vidéo : https://discord.gg/A2XyUJ3d
Mon Twitch : https://www.twitch.tv/ozyxp
Mon Youtube :
https://youtube.com/@ozymandia-sadek?si=CPlNO1z94D8en5fr
tags :
posted the 09/25/2025 at 06:04 PM by ozyxp