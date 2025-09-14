Ozymandia Gaming Adventure
L'histoire de Kratos !
Baley la famille !

Prêt à entendre l'histoire de Kratos le fantôme de Sparte personnage principal de la série God of War ?

Kratod est un personnage complexe qui aura clairement mérité sa vidéo d'une heure pour parler de lui. Enfin presque car ce n'est que la première partie de sa vie.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !


L'HISTOIRE DE KRATOS - PARTIE 1






BONUS


10 jeux pour débuter sur PS4








Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !


Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg
    posted the 09/14/2025 at 07:20 PM by ozyxp
