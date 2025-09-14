Baley la famille !
Prêt à entendre l'histoire de Kratos le fantôme de Sparte personnage principal de la série God of War ?
Kratod est un personnage complexe qui aura clairement mérité sa vidéo d'une heure pour parler de lui. Enfin presque car ce n'est que la première partie de sa vie.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
L'HISTOIRE DE KRATOS - PARTIE 1
posted the 09/14/2025 at 07:20 PM by ozyxp