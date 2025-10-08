Joueur de longue date, fan d'animés, manga & cie. Le truc habituel etc blablabla
[GOG] 2 codes saints row à offrir.
Hello. J'ai deux codes à offrir pour saints row 2 et le 4 re-elected.

Un code par personne en commentaire. Premier arrivé, premier servis.

Spécifiez si vous voulez l'un ou l'autre.
    posted the 08/10/2025 at 07:49 AM by yani
    myl55 posted the 08/10/2025 at 07:52 AM
    Salut, moi je veux bien le 4 re-elected. Merci
    5120x2880 posted the 08/10/2025 at 07:52 AM
    Salut, je veux bien le 4, le 2 est mieux mais mon frère l'a déjà, je sais pas si il a le 4, si c'est le cas je referais gagner le code, merci
    5120x2880 posted the 08/10/2025 at 07:53 AM
    Doublé par Myl55, je lui laisse
    yani posted the 08/10/2025 at 07:55 AM
    Le code pour re elected a été envoyé, il me reste le 2 pour ceux qui ne l'aurait pas eu en giveway etc etc
