Joueur de longue date, fan d'animés, manga & cie. Le truc habituel etc blablabla
[GOG] 2 codes saints row à offrir.
Hello. J'ai deux codes à offrir pour saints row 2 et le 4 re-elected.
Un code par personne en commentaire. Premier arrivé, premier servis.
Spécifiez si vous voulez l'un ou l'autre.
posted the 08/10/2025 at 07:49 AM by
yani
comments (
4
)
myl55
posted
the 08/10/2025 at 07:52 AM
Salut, moi je veux bien le 4 re-elected. Merci
5120x2880
posted
the 08/10/2025 at 07:52 AM
Salut, je veux bien le 4, le 2 est mieux mais mon frère l'a déjà, je sais pas si il a le 4, si c'est le cas je referais gagner le code, merci
5120x2880
posted
the 08/10/2025 at 07:53 AM
Doublé par Myl55, je lui laisse
yani
posted
the 08/10/2025 at 07:55 AM
Le code pour re elected a été envoyé, il me reste le 2 pour ceux qui ne l'aurait pas eu en giveway etc etc
