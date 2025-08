Gare aux piqûres dans Fortnite Battle Royale : Alerte aux insectes !Soldats, garde-à-vous.Vos ordres sont donnés. Maintenant, place au combat ! L'ennemi ? Des insectes aussi nombreux que féroces. La vermine est fermement implantée sur l'île, et forcer leur reine à se montrer ne sera pas chose aisée. Mettez un terme à l'infestation grâce à un arsenal de haute technologie dans Fortnite BR Chapitre 6 - Saison 4 : Alerte aux insectes !e Chapitre 6 - Saison 4 commence le 7 août.L'île est infestéeNe vous méprenez pas. C'est la guerre, et les insectes sont bien en passe de la gagner. L'île est infestée de nids gluants et d'agglomérats d'œufs. Préparez-vous à décimer l'essaim avec l'O.X.R., la force de défense anti-insectes de l'île.Avant de partir au combat, découvrez les nouveaux points d'intérêt de l'île :Nouveaux points d'intérêt en orange.La RucheNos éclaireurs nous indiquent une grosse activité à la Ruche. Là-bas, vous êtes assurés de tomber sur l'essaim, alors n'y allez que si vous avez préalablement fait le plein de munitions.QG de l'O.X.R.Les troupes sont stationnées dans la caserne du QG de l'O.X.R.. Vous y trouvez la commandante de l'O.X.R., au centre des opérations dans le bâtiment principal, et l'armurerie de l'O.X.R. où vous pouvez acheter des armes et des objets contre des lingots.Ranger’s RuinRanger's Ruin fait office de mise en garde. C'était autrefois un laboratoire d'armement de l'O.X.R. qui a succombé à l'infestation. Désormais, l'endroit croule sous le butin de qualité, mais encore faut-il avoir le courage de s'y aventurer !Connaître son ennemiLes renseignements venus du front nous indiquent que nous avons affaire à trois types d'insectes :GrouilleurEn bas de la chaîne alimentaire, vous trouverez les grouilleurs. Ces sales petites bêtes risquent de vous accabler si vous ne les éliminez pas rapidement.BombardeurPrès des nids, vous tomberez sur des bombardeurs qui montent la garde. Ces insectes massifs ont tendance à s'enfouir sous terre avant de resurgir derrière vous pour vous balancer de la bave de loin. Et croyez-moi, leur odeur est vraiment insoutenable.ReineEnsuite vient le véritable danger : les reines. Généralement enfouies profondément sous terre, ce sont d'énormes limaces plus grandes que certains bâtiments. Elles font surface une fois que vous avez purgé leur nid, amenant avec elles leur famille entière pour essayer de vous écraser d'une manière... spéciale. Vous avez déjà vu des pratiquants de breakdance faire la danse du ver de terre ? C'est un peu pareil. Ce n'est pas très élégant, certes, mais rares sont ceux qui y ont survécu pour en parler.Bienvenue dans l'O.X.R.Votre rang O.X.R. augmente quand vous éradiquez des insectes, éliminez des adversaires et pillez des coffres. Tous les joueurs commencent la partie au rang C, à partir duquel ils peuvent ensuite atteindre les rangs B, A, S et S+. Le rang O.X.R. est partagé entre tous les membres d'un groupe.Chaque fois que vous atteignez un nouveau rang, vous recevez un ravitailleur de l'O.X.R. rempli de butin. De plus, chaque ravitailleur comprend une bénédiction de Super soldat (plus d'infos ci-dessous !). Au rang A, vous avez aussi accès aux bunkers de l'O.X.R. et à leurs armes exotiques ! Si vous atteignez le rang S+, vous aurez le droit à un ravitailleur contenant toujours une arme mythique.Un style qui colle à la peauParfois, il faut combattre le feu par le feu. Le bras bombardeur en est un exemple parfait. Tirez des projectiles de plasma ou chargez-le pour lancer une attaque dévastatrice !Et puisqu'on parle de tirer le meilleur parti des insectes... Avez-vous déjà fait des pirouettes à répétition dans le ventre d'un insecte géant ? Si vous avez le cœur bien accroché, le cloporte (disponible plus tard dans la saison) pourrait vite devenir votre moyen de transport préféré. Grâce à lui, vous pouvez rouler et bondir à travers la carte, ou bien le charger pour vous projeter rapidement en avant !Mordez la poussière, maudits insectes (oh, ils le font déjà...).Tout un arsenal contre les insectesRien ne vaut l'odeur de l'insecticide au petit matin. Si vous voulez vraiment nous débarrasser de la vermine, pensez à récupérer l'équipement de l'O.X.R et notamment le minigun Mégaplombeur 3000, le fusil à pompe balayeur, le fusil de l'O.X.R., le revolver ravageur et le lance-missiles guidés laser Essaimeur.Plus tard dans la saison, vous aurez accès à l'arme de poing emblématique des Power Rangers, le Blade Blaster. Cet élégant pistolet à énergie dispose d'un tir rapide, mais il peut être aussi être chargé pour tirer des rafales puissantes. Piou, piou !Vous avez demandé un exterminateur ? Mettez les parasites en déroute avec les nouvelles armes exotiques disponibles uniquement dans les bunkers après avoir atteint le rang A de l'O.X.R. :Fusil de l'O.X.R. éradicateur : une arme d'assaut qui inflige de plus en plus de dégâts pour chaque tir consécutif réussi.Armé et Paré : deux fusils à pompes qui permettent d'utiliser la technique du « double pompe » (vous pouvez alterner de l'un à l'autre sans délai).Lanceur d'ondes de choc ralentisseur : tire des grenades à ondes de choc qui provoquent un effet de ralentissement en l'air sur les adversaires et les alliés.Revolver ravageur précis éradicateur : ce revolver ravageur a une cadence de tir plus élevée en tir à la hanche et un gros multiplicateur en cas de tirs dans la tête.Fizz à la slapelle exotique : un Fizz à la flobaie qui octroie l'effet du Slap.Tous à l'hélico !S'il y a bien un endroit où l'O.X.R. a l'avantage sur l'essaim, c'est le combat aérien, et rien de mieux pour le prouver que l'incroyable Choppa requin-marteau, qui sera ajouté plus tard dans la saison. Les mécaniques de cet hélicoptère vous permettent de faire du surplace brièvement en l'air pendant que vous changez de siège pour utiliser le canon. Il a aussi une bonne autonomie opérationnelle !Les bénédictions du coconLaissez derrière vous des monceaux d'antennes et de thorax avec ces nouvelles bénédictions ! Vous pouvez trouver certaines d'entre elles dans les coffres O.X.R. et dans les réserves de la Ruche disséminés sur l'île, alors que d'autres peuvent être achetées dans les armureries de l'O.X.R., trouvées dans des ravitailleurs ou obtenues en récompense d'objectif de milieu de partie (comme éradiquer l'essaim à un point d'intérêt) :Bénédiction de visée agile : regarder dans le viseur réduit la dispersion et le recul et vous conservez une plus grande partie de votre vitesse de déplacement.Bénédiction de chargeur agrandi : augmente la taille du chargeur de toutes vos armes.Bénédiction de météorologue accompli : vous pouvez toujours voir le prochain cercle de la tempête.Bénédictions de rang de Super soldat (exclusivement dans les ravitailleurs de l'O.X.R.) :⁠[Bénédiction de Super soldat : rang B] Réduction de l'endurance consommée pour sprinter.[Bénédiction de Super soldat : rang A] Bénédiction de rang B + augmentation de la vitesse de rechargement.[Bénédiction de Super soldat : rang S] Bénédictions des rangs B et A + réduction du recul et de la dispersion.[Bénédiction de Super soldat : rang S+] Bénédictions des rangs B, A et S + augmentation de la vitesse de sprint et endurance illimitée.Entomologie et collecte de médaillonsEn libérant certains points d'intérêt de leurs insectes, vous vous retrouverez nez à nez avec l'une des trois reines. Une fois vaincue, chacune d'entre elles relâche une arme mythique et un médaillon différents !Battez la reine de la Ruche pour obtenir le revolver ravageur amélioré mythique et le médaillon déferlant, qui augmente votre vitesse de déplacement et vous accélère quand vous glissez.Battez la reine de Ranger's Ruin pour obtenir le fusil à pompe tactique amélioré mythique et le médaillon bondissant, qui vous permet de faire des doubles sauts et qui vous immunise contre les dégâts de chute.Battez la reine au Domaine démoniaque pour obtenir le fusil de l'O.X.R. mythique et le médaillon cuirassé, qui vous rend 50 PV quand vous éliminez un adversaire et vous octroie passivement 3 points de bouclier par seconde jusqu'à un maximum de 50.Ne croyez pas que vous pourrez rester aussi discret qu'une de ces bestioles ! Porter un médaillon vous fait apparaître sur la minicarte de vos adversaires. Plus vous portez de médaillons, plus ils peuvent trianguler précisément votre position.Passe de combat Alerte aux insectesMontez en niveau dans le Passe de combat Alerte aux insectes pour écraser l'essaim avec style !Le Passe de combat comprend des récompenses gratuites et bonus que vous pouvez obtenir grâce à l'EXP gagnée dans les expériences de Fortnite. Afin d'obtenir les récompenses bonus déverrouillées avec votre EXP, achetez le Passe pour seulement 1 000 V-bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite avec tous les autres Passes de Fortnite ! Voici les tenues comprises dans le Passe en tant que récompenses bonus :Spartan de l'UNSC : la première ligne de défense de l'humanité. (Immédiatement déverrouillée en achetant le Passe ou en y accédant via le Club de Fortnite !)Lors de cette saison, les joueurs qui ne possèdent pas le Passe de combat et qui atteignent le niveau 100 pourront déverrouiller la tenue Spartan de l'UNSC gratuitement à partir du 26 août.Yoo-mi : une idole, que ce soit au combat ou ailleurs.Agent Patch: ce n'était pas la semaine pour arrêter de mâcher du bambou.Maé gameuse de combat : écraser les insectes, c'est comme un jeu.Lieutenant Ripp Slade : la violence est la solution.Onyx Winter : la générale aussi féroce qu'intrépide de l'O.X.R.Ranger vert : TRANSMUTATION !Power Rangers, transformation ! Les détenteurs du Passe de combat peuvent aussi déverrouiller la tenue amalgamée Dino Megazord en accomplissant des quêtes à partir du 16 septembre. Vous pourrez progresser dans le Passe de combat Alerte aux insectes du 7 août au 1er novembre 2025.Si vous vous abonnez au Club de Fortnite en utilisant le système de paiement d'Epic sur PC, iPhone, iPad ou sur le web, vous regagnez 20% en récompenses Epic ! Vous pouvez notamment dépenser ces récompenses dans Fortnite lorsque vous utilisez le système de paiement d'Epic.Une super offreVous cherchez le reste des Rangers ? Découvrez le pack Mighty Morphin lors de son arrivée dans la boutique, le 8 août. Il comprend les tenues Ranger rouge, Ranger noir, Ranger rose, Ranger jaune et Ranger bleu ainsi que leurs accessoires, dont la piste musicale Go Go Power Rangers !La saison des Simpson arrive le 1er novembre