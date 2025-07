Bonjour on m’a hack mon email (surement par rapport à la fuite de free) et mes comptes associer (PlayStation, Steam) j’ai réussi à sauve epic et Nintendo mais les autres le mec à changer mes e-mail et mot de passe



Pour steam j’ai fait un deuxième compte pour pouvoir transmettre mon ticket avec l’explication et les preuves genre les factures des jeux que j’ai acheté et heureusement parce que le mec a supprimé juste après ma plainte tout mes mail de c’est 4 dernières années



Et pour PlayStation le service client est fermé ça me saoule je peux même pas me connecter



Si vous avez des solutions ou des conseils je suis toute oui