Bonjour a tous. Petite question. J'ai deux Switchs et la principale n'est pas avec moi actuellement. Je veux lancer un jeu démat avec ma secondaire et il me laisse pas jouer. Un peu lourd. Il y a une solution ? Il y a l'option vous ne disposez plus de cette console mais avec Nintendo et la gestion des comptes ça me fait un peu peur de bloquer l'autre machine et autre. Merci beaucoup.