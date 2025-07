une des bonnes idées que Disney a eu est de reproduire en animation des moments clés de la saga starwars à destination des tout petits, mais vu la très bonne D.A. et la qualité des animations, je reste étonné qu'ils aient pas poussé plus loin que ça comme faire une série ou même un film à part entière allez je vous mets pêle-mêle une compilation de ces séquences en VO et en VFça a beau être pour les gosses je suis conquis

posted the 07/05/2025 at 08:45 AM by jaysennnin