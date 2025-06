Une map et un tueur: 4.99Il sort à 17h.Dead by Daylight : Five Nights at Freddy’s amène Springtrap, autrefois connu sous le nom de William Afton, dans le Brouillard sous les traits de l’Animatronique. Tueur inédit d’une redoutable efficacité et doté de mécaniques de gameplay uniques ainsi que de trois compétences distillatrices de terreur, Springtrap se spécialise dans la surveillance à l’échelle de la carte, dans les poursuites sans trêve et dans les sursauts de frayeur que vous adorez détester.COMMENT SPRINGTRAP EST-Il ENTRÉ DANS LE BROUILLARD ?Le grand dessein de l’Entité nécessite des tueurs, pris au piège d’un cycle perpétuel de violence sans fin, suscitant de la part des survivants l’horreur, la terreur et la panique en abondance. Rien d’étonnant à ce qu’Afton ait attiré l’attention de l’Entité. De bien des manières, il représente le tueur parfait, brillant, cruel et dépourvu de toute pitié.La nuit qui vit le Brouillard venir, Springtrap était seul dans Freddy Fazbear’s Pizza à l’abandon, lorsque ses pensées furent interrompues par le son d’un rire, un son qui n’avait jamais manqué de déclencher sa soif de sang. Alors qu’il allait voir de quoi il retournait, intrigué par les bruits étouffés d’une joyeuse fête d’anniversaire, il se retrouva lui-même emporté par un nuage noir...IL SURVEILLE CONSTAMMENTBien qu’il se soit retrouvé piégé de manière monstrueuse dans un costume d’animatronique, Springtrap reste guidé par la part la plus sombre de son humanité. Il agissait auparavant en secret, mais son arrivée dans le Brouillard lui a donné la liberté de poursuivre de nouvelles victimes tout son soûl, hache en main. Rien ne vaut l’expression de terreur totale d’une victime qui rend son dernier souffle.ENTREZ DANS LE BUREAU DE SÉCURITÉPas besoin d’être un employé de Freddy Fazbear affecté au terrifiant service de nuit pour découvrir les horreurs du Bureau de sécurité.Dispersées à travers la carte, les portes de sécurité sont accessibles au tueur et aux survivants. En jouant avec Springtrap, entrez dans une porte de sécurité pour sortir instantanément par n’importe quelle autre porte, même si celle-ci est occupée par un survivant. Si vous en surprenez un, vous aurez la satisfaction de l’attraper immédiatement et la gratification de savoir que vous l’aurez fait sursauter de frayeur.Du côté des survivants, si vous entrez dans le Bureau de sécurité, vous pourrez examiner toutes les caméras de sécurité à travers la carte et gagner une mobilité sans précédent, mais le coup est très risqué. Souvenez-vous que Springtrap peut arriver à tout moment, alors ne traînez pas, surtout si vous avez bu avant.Compétences de SpringtrapLe pouvoir de Springtrap offre une expérience entièrement unique dans Dead by Daylight, et de plus ses compétences enrichissent davantage la polyvalence de votre gameplay.On embauche vous permet de compromettre un générateur, ce qui réduit temporairement vos recharges d’attaque de base dès que le générateur est intégralement réparé. Grâce à votre mobilité accrue, vous serez en mesure de compromettre un générateur presque complété, de pénétrer dans le Bureau de sécurité et d’entamer votre prochaine poursuite avec un atout caché.Frayeur fantôme rend hommage au pouvoir de l’apparence monstrueuse et terrifiante de Springtrap. Lorsqu’un survivant à proximité vous voit, la terreur le submerge au point de le faire hurler et de révéler brièvement son aura au passage.Détraqué accroît significativement le danger de la fin de la partie en forçant les survivants à prendre des décisions difficiles à un moment crucial. Dès que les portes de sortie sont alimentées, leur progression baisse régulièrement chaque fois qu’un survivant est forcé de s’éloigner. Ils se croient tellement malins en ouvrant ces portes à quatre-vingt-dix-neuf pour cent, qu’ils y pensent à deux fois.Mori:Les skins boutique:Skin du film:Glitchtrap (Help wanted):Foxy n'est pas présent sur la map.Travail avec Scott Cawthon:BHVR a travaillé en étroite collaboration avec Scott Cawthon pour créer tous les cosmétiques, la map et les pouvoirs.Scott Cawthon a imposé des limites très strictes à BHVR sur ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire avec sa propriété intellectuelle.Scott Cawthon a refusé plusieurs cosmétiques légendaires pour les tueurs originaux de BHVR. Cawthon a établi la limite que le pouvoir du tueur original doit avoir du sens avec le personnage de Five Nights choisi. Les personnages de l'univers Five Nights devaient être en accord avec leur personnalité et ne pouvaient pas faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant.On aura des cosmétiques légendaires pour les personnages originaux de Dead By Daylight.Scott Cawthon possède entièrement sa propriété intellectuelle, ce qui signifie qu'ils n'ont pas eu besoin de passer par Steel Wool, Scholastic ou Blumhouse pour avoir un accès complet à la franchise. Ils ont accès à tout ce qui est sous l'égide de Five Nights.Le pouvoir de Springtrap a été conçu pour être aussi générique que possible afin de permettre des skins légendaires pour d'autres animatroniques. Ceci est aussi pour respecter les souhaits de Scott concernant les cosmétiques.Scott Cawthon et BHVR ont signé un accord pour faire Five Nights at Freddy's il y a 2 à 3 ans. Scott voulait signer après avoir vu le succès de l'adaptation d'Alien par BHVR - une de ses franchises d'horreur préférées.Matthew Cote, directeur du jeu et responsable des partenariats chez Behavior, a déclaré que Scott était facile à travailler avec. Il a aussi décrit Cawthon comme "un personnage".Scott savait comment guider Behavior et a clairement exprimé ses souhaits et ses limites. Il était connu pour en savoir beaucoup sur le développement de jeux et comprenait ce que Behavior pouvait et ne pouvait pas faire.Source:No_Tadpole_1165 (Reddit)