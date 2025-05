Baleyy la Famille !Aujourd'hui je vous embarque avec dans un petit let's play détente sur Resident Evil Origins Collection !On va s'amuser sur le Remake du premier Resident Evil qui est clairement dans son jeu d'époque et notamment en terme de difficulté impitoyable avec le système de ruban encreur pour sauvegarder qui vous oblige a bien vous préparer avant chaque déplacement dans le manoir.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg