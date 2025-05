Salut à tous !Passage éclair pour vous dire que après 6 ans de taff elle est publique pour unn version retravaillé !https://forums.launchbox-app.com/files/file/5423-zelda-ultima-stand-alone-big-box/Kézaco?!C'est quoi la Zelda Ultimaa ?Une expérience tout-en-un entièrement autonome qui vous plonge dans un univers légendaire unique, conçu avec un niveau de détail et de personnalisation rarement vu.C'est le rêve de tout collectionneur numérique, Et a chaque fois c'est un hommage à des franchises emblématiques comme Zelda, Castlevania et Final Fantasy.Imaginez le coffret ultime créé par des fans : magnifiquement conçu, entièrement gratuit et débordant de passion nostalgique.L'objectif des Éditions Ultima est de rapprocher les jeux numériques de la richesse et du charme des collections physiques, de plus en plus difficiles d'accès (trop rares, trop chères).J'y intègre donc un maximum de bonus : illustrations, musique, cinématiques d'introduction, contenu caché…Chaque projet, comme Zelda Ultima, est conçu comme une expérience de collection totalement immersive.Fonctionne de façon indépendante sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit !! ( mais nécessite l'achat d'une licence launchbox/Big box pour lancer la bête)Pas de roms/d'isos of course JUSTE mon taff et celui des fans respectueux de la licence.Un petit review qui date un peu plus haut ( elle a énormement evolué( section guide et de nombreux bonus fais maison depuis etc )