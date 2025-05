Baleyy la Famille !Si vous ne savez pas trop quoi faire de votre soirée je vous propose de rejoindre mon live sur CASTLEVANIA LORDS OF SHADOW.Je re-découvre cet opus incroyable tout en chill avec d'autre passionné de JV.Vous pouvez joindre l'aventure juste ici :Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 05/19/2025 at 06:55 PM by ozymandia