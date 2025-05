En cherchant des jeux dans la même veine que AC:Shadows / Ghost of Tsushima, je suis tombé sur The Spirit of the Samurai.



Je cherchais un jeu dans l'univers du Japon féodal avec samourai et tout le tintouin.



Quelqu'un l'a testé ici ? Le gameplay a l'air plutôt sympa et le style / univers bien léché :



youtube.com/watch?v=JBbx82WS8Ko