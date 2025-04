Bonjour les amis,



J'aimerais avoir vos éclairages sur le choix d'une TV de salon.



Je viens d’emménager depuis peu et l'espace salon est assez spacieux (compter environ 3,50m) entre la place de la future TV et le canapé.



Idéalement, usage films/occasionnel et JV.



Je ne recherche pas la perfection technologique mais juste quelque chose de robuste dans le temps avec plutôt un bon rapport/qualité/prix avec un budget de 600/700 max.



Dois-je attendre un black friday façon ? Ou y'a t-il des TV accessibles avec mes attentes.



Je vous remercie par avance^^