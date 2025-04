Pour ceux qui veulent se monter une configuration gaming à petit prix, voici ma trouvaille du moment. Je vous partage l'info si vous cherchez une idée cadeau pour un membre de la famille (j'ai équipé mon neveu de 15 ans d'un Dell Optiplex 790 DT avec GTA V installé, il est plus que satisfaitEn ce moment, il y a sur Ebay et Amso des Dell Optiplex 5055 en Ryzen 5 2400G (4 cœurs, 8 threads, IGPU RX Vega, 2018 ) pour 80 euros (sans RAM, SSD, OS) à 140 euros (DT ou SFF).Mais le plus intéressant c'est que le chipset est compatible avec les premiers Ryzen dont le Ryzen 7 1700 (8 cœurs, 16 thread, 3 ghz/3,7 ghz en Boost). Le CPU coûte entre 20-30 euros en occasion.Ce sont des PC plus récents que les sempiternels modèles en Intel Core 2th à 4th gen qu'on voient souvent dans les vidéos sur les "PC budget".