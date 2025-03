Baleyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose de passer un moment horrifique en compagnie de la Kyodai Corp sur le jeu RESIDENT REVELATIONS 2.Mon compére Al Kandar et moi même allons être confronté à des zombies peureux !Le jeu reste encore très sympa à faire aujourd'hui avec son gameplay asymétrique.Préparez vos oreilles pour des cris et du n'importe quoi le tout dans la bonne humeur !IKUZO !BONUSLa Kyodai Corp est notre chaîne commune ou nous partageons nos let's play et autres vidéos sur le monde du jeux vidéo.Si vous voulez voir toutes nos créations c'est ici