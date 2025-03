Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous propose de découvrir Skin Deep, un jeu de tir immersif à la première personne dans un vaisseau non linéaire, avec éternuements et objets qui traînent. Véritable bac à sable stellaire à mi chemin entre du System Shock et du Die Hard, Skin Deep est bourré d'humour et déjà très prometteur dans ses mécaniques de gameplay. La démo est disponible sur Steam et le jeu sortira le 30 avril !Bon visionnageN'hésitez pas à laisser un p'tit like, à commenter et à vous abonner si le contenu vous plait