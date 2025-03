Baleyy la famille ! Je fais suite à la vidéo des 1000 abonnés en vous proposant un petit jeux concours pour fêter cela.6 jeux sont à gagner au tirage au sortSi vous voulez participer, il suffit de laisser un commentaire sur youtube avec le jeu qui vous intéresse.Je vous souhaite bonne chance.Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 03/01/2025 at 12:49 PM by ozymandia