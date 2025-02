Crime City ne dort jamais.Haut les mains ! C'est pour faire un retrait, de préférence sur un compte bien fourni... Empochez le butin et enchaînez les casses sans répit. Pillez les banques de Fletcher Kane, attaquez des convois blindés et organisez le braquage d'un train ! Midas hors-la-loi est de retour avec un nouveau gang bariolé parmi lesquels la future icône du hip-hop Vito Cornichone, Cassidy Quinn et d'autres. C'est chacun pour soi dans Fortnite Battle Royale Chapitre 6 - Saison 2 : Sans foi ni loi !L'île est remplie de lingots ! Tout le monde veut s'en mettre plein les as, y compris le baron du crime sans pitié, Fletcher Kane. Les bandits ne se feront aucun cadeau entre eux dans cette course à la richesse !Une minute. Les gens s'intéressent encore aux lingots ? Vito Cornichone a lâché l'affaire depuis des lustres. Vous avez entendu parler des Vitocoins ? C'est ça que vous devriez chercher à détourner.Quels sont les meilleurs plans ? Voici quelques indices :Crime City:Il y aura forcément du grabuge dans les bas-fonds de Crime City. Il s'agit du lieu de prédilection pour les malfrats et bandits en tout genre. Faites un tour au Hostile Hotel, au Wise Guys Bookstore et au Launder Mat pour une expérience illégale complète.Outlaw Oasis:Détendez-vous à Outlaw Oasis. Vous y trouverez un spa de luxe dernier cri dans lequel les cambrioleurs aiment se relaxer après une dure journée de voleur.Shiny Shafts:Vous pouvez voler une banque de Fletcher Kane et prendre ses lingots... mais vous pourriez aussi vous servir à la source. Sa mine, Shiny Shafts, est une zone très disputée, aussi bien à la surface que dans les profondeurs.Lonewolf Lair:La sécurité est maximale autour du manoir de Fletcher, à Lonewolf Lair. Quiconque oserait défier son empire en expansion aurait droit à un combat digne de ce nom.Fortnite Battle Royale Sans foi ni loi Lonewolf Lair extérieurL'ennemi public n°1:Le baron Fletcher Kane est devenu le mafieux de l'île. Il trempe dans toutes les affaires de la ville. Il ne se montre au grand jour que dans les moments les plus inattendus. Par exemple, lorsque vous êtes en plein braquage.Survivez à la pluie de coups de griffes de Fletcher et vous obtiendrez le pistolet double-coup du Baron (mythique) et le médaillon inarrêtable. Comme son nom l'indique, ce médaillon permet d'augmenter la vitesse du sprint et de foncer sur les ennemis. Petit rappel, les médaillons vous marquent sur la minicarte de vos adversaires. Plus vous avez de médaillons, plus votre emplacement sera précis aux yeux de tous. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas !Le puissant démon guerrier Shogun X erre toujours sur l'île. Désormais, lorsque vous l'éliminez, vous obtenez le Médaillon de super bouclier. Il place une mini bulle protectrice lorsque vous utilisez un objet d'auto-guérison tels qu'un kit de soins ou une potion de bouclier.Un cornichon qui a le sens du rythme:Vito Cornichone est le nouveau nom sur la scène du rap de Fortnite. Il est amer, vert et avide de pouvoir. Vito Cornichone et Knack forment un duo dynamique plus connu sous le nom Tasty Bois. Leur nouveau single, Runamok, est déjà sorti sur Soundcloud et est disponible en tant que piste musicale dans le Passe de combat en ce moment.Vito Cornichone cambriole des banques, fait de la musique et a créé sa propre monnaie bidon dans le jeu : le Vitocoin (on y reviendra). Quel sera son prochain projet ? Probablement un podcast.Au grand jour:Même les plus grands braqueurs aiment revoir les bases. Voici donc ce que vous réservent vos méfaits :Sentez cette adrénaline:Tout ce qui brille vous appartient. Nager dans des rivières d'or vous octroie l'effet de ruée dorée. Vous gagnez davantage de vitesse de déplacement, votre pioche attaque plus rapidement et inflige plus de dégâts aux structures. Vous pouvez également obtenir l'effet de ruée dorée en récupérant des veines d'or que vous pouvez miner à l'aide de votre pioche et ainsi obtenir des lingots.Vito Cornichone est en roue libre depuis que sa cryptomonnaie, le Vitocoin, a dépassé le cours du lingot d'or*. Vous pourrez trouver des Vitocoins à l'abri dans des coffres un peu partout sur l'île. Les Vitocoins ne sont pas cumulables entre les parties, alors n'hésitez pas à les dépenser quand vous en avez l'occasion.*Vito Cornichone a passé plus de temps au tribunal qu'en studio d'enregistrement, veuillez éviter de suivre les conseils d'un cornichon qui rappe.L'argent est fait pour être dépensé:Dépensez vos Vitocoins et lingots d'or à l'un des trois marchés noirs sur l'île. Vous y trouverez de nombreux objets mythiques et légendaires que vous pourrez acheter en toute légalité. Les marchés noirs ont également des bénédictions en stock pour faciliter vos prochains braquages.Kane, trains et automobiles:Faites preuve de prudence, si quelqu'un déplace de l'or dans cette ville, Fletcher Kane est au courant. Ses convois blindés arpentent les routes de la carte. Soyez prêts à affronter ses hommes de main si vous voulez mettre la main dessus. Et si vous parvenez à vous emparer du volant, profitez du voyage.Le train blindé renferme un butin conséquent, mais tout le monde sait que s'en emparer n'est pas chose aisée. C'est même le casse le plus dur du coin ! Montez à bord du train et détruisez ses tourelles pour mettre fin à sa course folle, puis faites péter la chambre forte avec de la thermite et la récompense sera au rendez-vous. Mais prenez-garde, ce genre d'action attirera sans aucun doute l'attention des autres joueurs.Des bénédictions à foison:Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles bénédictions ! Cette saison elles ne sont disponibles que sur les marchés noirs ou dans les coffres rares. Vous les conservez tout au long de la partie, même si vous êtes éliminé puis rétabli. Obtenez les cinq disponibles !Bénédiction de vautour : les adversaires éliminés sont marqués sur la carte pendant une courte durée.Bénédiction de ruée dorée : vous recevez l'effet de la ruée dorée quand vous ouvrez ou détruisez des coffres.Bénédiction de montée d'adrénaline : vous recevez l'effet du Slap (régénération d'énergie illimitée pendant une courte durée) en escaladant, en enjambant et en rebondissant d'un mur.Bénédiction de munition dorée : vous recevez des munitions quand vous ramassez des lingots.Bénédiction d'avarice : vous recevez des lingots d'or supplémentaires dans les contenants et à chaque élimination.Nouvelles munitions néfastes:Nous n'avons pas encore parlé des nouveaux outils à votre disposition. Ils sont parfaits pour chercher les ennuis... et les trouver.Des objets pour faire péter les chambres fortesLe seul moyen de faire exploser une chambre forte, c'est d'utiliser de la thermite, un puissant explosif qu'on peut retrouver sur la carte. Une fois que vous l'avez placée, infligez des dégâts aux points faibles de la chambre forte pour accélérer les choses. Le laser à plasma est l'outil parfait pour cette tâche, tout comme la foreuse à réaction qui arrive dans la version 34.10.Des objets pour semer le chaos:Besoin d'un peu de temps pour finir un casse ? Le fusil d'assaut à dégâts collatéraux et le fusil de sniper œil de faucon s'avéreront sûrement utile. Sans oublier le non moins impressionnant fusil à pompe hors-la-loi qui arrive avec la mise à jour 34.10 !Vous aimez mettre les deux mains dans le cambouis ? Le duo d'armes préféré de Vito Cornichone, Blam et Ratata, arrive avec la mise à jour 34.10 et sera votre meilleure amie. Tenez un fusil à pompe dans une main, un pistolet-mitrailleur dans l'autre et tout cela n'occupe qu'un seul emplacement d'arme !N'ayez pas peur de frapper sous la ceinture:Un petit préféré des bons à rien de tous horizons, le brise-rotules s'avère utile pour mettre vos adversaires à terre, mais ce n'est pas tout ! Lorsque vous êtes équipé du brise-rotules, votre sprint est plus rapide et consomme moins d'énergie et vous sautez plus haut.Des objets pour protéger vos arrières:Vous trouverez de nouveaux objets utilitaires sur la carte, comme le couvert de poche et le détecteur d'ennemis scanner à impulsions. Ces deux objets sont extrêmement importants pour repousser les gardes pendant que vous commettez des crimes.Les hommes de main et les sections d'adversaires viennent gâcher votre casse ? La grenade à médibrume permet de restaurer quelques PV et l'aspergeur d'or octroie l'effet ruée dorée et restaure 20 PV (ou 20 points de bouclier si vous avez déjà vos PV au maximum) !Gardez la tête froide !Vous allez refroidir vos ennemis : le cryomancien Sub-Zero débarque sur l'île. Faites-le adhérer à votre cause ! Ramassez le kit de kombat de Sub-Zero qui vous permet de débarquer sur vos adversaires en glissant et d'enchaîner avec un déluge de poings gelés.Passe de combat Sans foi ni loi:Adoptez un nouveau style éclatant ! Obtenez le Passe de combat Sans foi ni loi pour mettre la main sur les tenues et accessoires de la saison.Comme pour tous les autres Passes, récupérez les récompenses du Passe de combat et montez en niveau en obtenant de l'EXP dans n'importe quelle expérience de Fortnite. Le Passe de combat dispose de récompenses gratuites et payantes. Pour récupérer les récompenses payantes à mesure que vous gagnez de l'EXP, achetez le Passe de combat pour seulement 1 000 V-bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite ! Plusieurs tenues sont comprises dans les récompenses payantes du Passe de combat :Cassidy Quinn : elle joue cartes sur table. (Vous pouvez récupérer la tenue Cassidy Quinn dès l'achat du Passe de combat !)Joss : la magie, ça n'existe pas. Tout est une question de chimie !Fletcher Kane : tout lui appartient.Valentina : une experte des casses trop classe.Vito Cornichone : il aime quand ça tourne au vinaigre.Keisha Cross : elle règne sur la route.Sub-Zero (MK3) : le cryomancien de légende du Lin Kuei.Le roi doré a trouvé un moyen de revenir sur l'île. Vous pourrez déverrouiller la tenue Midas hors-la-loi grâce aux quêtes du Passe de combat disponibles en mars. Vous pouvez accomplir ces quêtes dans n'importe quelle expérience Fortnite ! Le Passe de combat sera disponible jusqu'à la fin du Chapitre 6 - Saison 2, le 2 mai 2025.Let’s Go, Space Cowboy !Vous préférez arrêter les criminels ? Accomplissez les quêtes COWBOY BEBOP, à partir du 1er mars, pour obtenir de l'EXP permettant de progresser dans les objectifs bonus COWBOY BEBOP. Grâce à ces objectifs bonus, vous déverrouillerez le revêtement COWBOY BEBOP et l'écran de chargement Légendes du BEBOP. Les quêtes et les objectifs bonus seront disponibles jusqu'au 18 mars.Et si on vous disait que vous pouviez accomplir ces objectifs en incarnant les célèbres chasseurs de primes ? Les tenues Spike Spiegel et Faye Valentine seront disponibles dans la boutique de Fortnite à partir du 28 février !Ajout des thèmes:Fêtez le début et la fin d'une partie en musique avec un thème ! Depuis leur casier, les joueurs peuvent choisir une piste musicale ou une musique du salon qui sera jouée lorsqu'ils sautent du bus de combat et une autre qui sera jouée lorsqu'ils remportent une victoire royale. Les joueurs ne pourront pas entendre la musique d'autres joueurs, même en mode spectateur, puisque la piste choisie sera uniquement jouée localement. En écran partagé, la musique choisie par le joueur 1 sera jouée.Une minute. Le seul thème dont vous aurez besoin, c'est celui de Vito Cornichone : runamok. Le reste, on s'en fiche !Parapluie de victoire:Pass de combat via ShiinaBR