Baleyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose de passer un moment en compagnie de la Kyodai Corp sur le jeu DARK HOURS qui est en actuellement en accès anticipé.L'occasion pour mes deux compére d'exprimer leur créativité en matière de cambriolage et gestion de créature spectrale...Comme quoi cela ne s'improvise pas !Préparez vos oreilles pour des cris et du n'importe quoi le tout dans la bonne humeur !IKUZO !

posted the 02/06/2025 at 06:30 PM by ozymandia