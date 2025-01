Je me posais la question récemment en voyant le classement des jeux les plus vendus en Europe en 2024 :



EA Sports FC 25 (Electronic Arts)

Call of Duty : Black Ops 6 (Activision Blizzard)

EA Sports FC 24 (Electronic Arts)

Grand Theft Auto 5 (Take-Two Interactive)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Helldivers 2 (Sony Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)

The Crew 2 (Ubisoft)

It Takes Two (Electronic Arts)

Call of Duty : Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Elden Ring (Bandai Namco)

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

Dragon Ball Sparking Zero (Bandai Namco)

Rainbow Six Siege (Ubisoft)

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 (Focus)

Need for Speed Heat (Electronic Arts)

Super Mario Bros. Wonder* (Nintendo)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo)

Fallout 4 (Bethesda)

Metro Exodus (Plaion)



On sera tous d'accord pour dire que la plupart sont des AAA.



Du coup je vous pose la question : est-ce qu'un jeu marche commercialement parce que l'équipe a le budget pour communiquer, ou est-ce que les joueurs finissent toujours par aller vers les jeux avec le meilleur contenu ?