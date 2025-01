Bonjour à tous,



Voilà je vous expose ma demande en 2018 je me suis procuré la superbe Panasonic FZ800 65” Oled

Après 7 ans de bons et loyaux services, la dalle est complètement cramée ( symptômes de burn sur toute la dalle )

Notamment à cause de longues sessions de Jeux vidéo en général. Donc j’envisage bientôt de changer.



Mais je ne sais pas sur quelle modèle partir…Surtout que je n’ai absolument pas le même budget lorsque j’ai acheté ma Panasonic j’ai un budget max de 2000 euros ( je suis bien sur prêt à attendre et à sauter sur une promo )



Je suis quand même refroidie d’avoir acheté un flagship de chez Panasonic 3000 euros à l’époque avec ODR et black friday

et que ma TV soit « foutue » au bout de 6-7 ans bref.



Mon utilisation principale sera :



- TNT, iptv, vod etc.. 20%

- Gaming ( ps5, switch 1-2, pc ) 60%

- Film 4k ( que j’achète encore oui