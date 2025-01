Mes collections s'étoffent au fur et à mesure des années et sont (souvent) parfois même plus belle et compléte que ce que les éditeurs proposent.On commence avec Legacy of kain : série de coeur qui nous a fais un retour certe timide mais qui met la puce à l'oreille ! Très certainement pour sonder son public ( il n'ont pas trainé pour faire le portage ( je me rappel d'un sondage il y a à peine 1 an de leur part).Quoiqu'il en soit à défaut d'avoir de l'officiel je me suis fais ma petite collection à moi et j'en ais même profité pour me refaire l'intro du 1 sous un aspect différent .... 6 vues différente pour le choix de vos jeux et une ambiance nosgosifié !Et une adaptation de mon stand alone sortie il y a 2 ans déjà en version light j'en ai profité pour mettre à jour et rajouter du stuff ambiance...