Un bilan centré exclusivement sur les J-RPGs, en particulier la série Final Fantasy.



En effet, le 1er Janvier 2024, je me suis lancée dans une épopée Final Fantasy avec la ferme intention d'aller au bout de tous les épisodes canoniques et de leurs dérivés. Tout ça sur PC exclusivement.



Donc, en cette fin d'année 2024, je peux être satisfait de mon parcours FF dont je vous dévoile les épisodes terminés :

- Final Fantasy I - Pixel Remaster

- Final Fantasy II - Pixel Remaster

- Final Fantasy III - Pixel Remaster

- Final Fantasy III - 3D Remake

- Final Fantasy IV - Pixel Remaster

- Final Fantasy IV - 3D Remake

- Final Fantasy IV - Les Années Suivantes - 3D Remake

- Final Fantasy V - Pixel Remaster

- Final Fantasy VI - Pixel Remaster

- Final Fantasy VII Crisis Core Remaster

- Final Fantasy VII (avec Mods Graphiques et re-traduction FR)

- Final Fantasy VII Remake + Intergrade

- Final Fantasy VIII Remaster

- Final Fantasy IX (avec mods graphiques)

- Final Fantasy X HD Remaster

- Final Fantasy X-2 HD Remaster

- Final Fantasy XI (joué un mois, j'ai pas accroché à la vieillesse du Gameplay et au fait que les indications sont quasi inexistantes)

- Final Fantasy XII - The Zodiac Age

- Final Fantasy XIII (avec mods graphiques)

- Final Fantasy XIV - A Realm Reborn

- Final Fantasy XIV - HeavenSward

- Final Fantasy XIV - StormBlood

- Final Fantasy XIV - ShadowBringers

- Final Fantasy XIV - EndWalker

- Final Fantasy XIV - DawnTrail



Je suis actuellement sur Final Fantasy XII-2 (avec modes graphiques)



En dehors des FF, j'ai également fait Hellblade 2 - Senua's Saga, qui m'a happé dans son univers où l'ambiance est ultra prenante et immersive.



Pour FFXIV, c'était la première fois que je me lançais dans ce MMO et j'ai surkiffé. L'écriture du scénario principal est incroyable du début (un peu poussif quand même) à la fin de Endwalker, magistrale. Même DawnTrail, j'ai adoré.



Voilà, le début de l'année 2025 commence avec FFXIII-2 à terminer, puis lightning Returns, FFXV et XVI. Sans compter sur le VII Rebirth qui sort fin janvier sur PC.

J'aurai également FF Origins à faire qui retrace le 1er épisode a priori.



Et ensuite je me lance dans Metaphor et la série des Tomb Raider ou des jeux Quantic Dreams, à voir. Peut-être Dragon Age 4 également.



Bonne Année 2025 à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles !