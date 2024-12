meta quest 3 et 3s

Le Meta Quest 3, tout comme ses prédécesseurs, offre une expérience immersive grâce à sa capacité de réalité virtuelle sans avoir besoin d'un PC. Il est compatible avec des jeux VR populaires, des applications de productivité et des expériences sociales immersives.

posted the 12/20/2024 at 02:34 PM by davidsimvr