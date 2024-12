"If you're having trouble redeeming a code on GOG, please try again later. We apologize for the inconvenience.

Avec gaming prime, on peut avoir des jeux gratuits.Parmis ces jeux, se trouve Spelunky et je le possède déjà.Donc je dispose d'un code GOG. Si vous n'avez pas le jeu et que vous le désirez c'est le moment.Vous devez disposez donc d'un compte GOG.Premier qui répond sous ce post, premier qui le reçoit en message privé.(il peut y avoir qqs problèmes mais gog et prime travaille sur le sujet, faudra peut-être réessayer)(message anglais de prime gaming)