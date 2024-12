Salut la Team !On se retrouve aujourd'hui pour un retour d'achat spécial Black friday et franchement cette année je me suis RÉGALÉ !Vous avez de bonnes affaires de votre côté ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg