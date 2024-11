Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose la rediff de mon live sur Resident Evil remake, c'est un plaisir de retourner au manoir malgré les zombies...Je serais présent tous les mercredis de 18h - 20h sur TwitchJe vais stream de tout, de l'ancien comme du nouveau !Si vous voulez me soutenir voici le lien les bro !https://www.twitch.tv/OzymandiaSadek?sr=aMerci à vous !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 11/09/2024 at 02:38 PM by ozymandia